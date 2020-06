Sir, ultimo acquisto: un altro giocatore tedesco, ora il mercato è chiuso

Luca Mercadini

David Sossenheimer, 24 anni, schiacciatore, tedesco. E’ l’ultimo acquisto di casa Sir che va a completare il roster a disposizione di Vital Heynen per la stagione 2020-21. Il giocatore nativo della Baviera è pronto a sbarcare al PalaBarton dove lo attende a braccia aperte il coach di Perugia e della nazionale polacca che ben lo conosce. Sossenheimer, come Zimmermann (altro acquisto tedesco della nuova stagione) militava nel Friedrichshafen, formazione della Bundesliga, allenata in passata da Heyen. A questo punto la campagna acquisti della Sir è completata e l’ultimo tassello si inserisce nell’organico degli schiacciatori al fianco di Wilfredo Leon, Oleh Plotnytskyi e dell’olandese Ter Horst, ex Ravenna. E’ chiaro che Sossenheimer parte, almeno nella fase iniziale, indietro rispetto agli altri come quarto schiacciatore e come giocatore soprattutto di allenamento. Tuttavia, la buona esperienza anche internazionale nonostante la giovane età, ne fanno comunque un investimento in chiave futura in un ruolo che, a questo punto, perde definitivamente le prestazioni di Filippo Lanza.