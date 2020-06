Scuola, i sindacati in piazza: vogliamo una ripartenza in sicurezza a settembre

L’inizio di un nuovo anno si annuncia complicato anche in Umbria. Ancora troppi problemi restano senza risposta e al momento la possibilità di un dialogo con il governo sembra lontana. Così la scuola, questa mattina, scende di nuovo in piazza. Il sindacato è compatto. Domenico Maida (Cgil), Erica Cassetta (Cisl), Lucia Marinelli (Uil), Anna Rita Di Benedetto (Snals) e Sante Pirrami (Gilda) snocciolano, uno a uno, i problemi che riguardano l’Umbria. “ Serve una ricognizione attenta per rilevare la superficie degli 800 plessi della regione e rapportarla al corretto distanziamento - evidenziano - Problemi che avrebbero dovuto essere affrontati da tempo e la cui non soluzione rende ora ancora più complessa la ricerca di soluzioni credibili ed adeguate all’emergenza”. Accanto a quello delle superfici adeguate c’è il problema del numero di alunni per classe che non può certamente essere quello di 27/28 alunni ma riprendere in presenza è fondamentale per tutti, a partire dalle scuole per l’infanzia e la primaria dove la relazione continua è fondamentale. Lo sciopero lunedì mattina, alle 11, in piazza Italia.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di lunedì 8 giugno