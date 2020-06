Coronavirus, positivo al tampone ma non lo sa. Rintracciato a Terni dai carabinieri. Primo caso dopo 11 giorni

Ha scoperto per caso di essere positivo al Covid 19, ma non è stato facile rintracciarlo. E' accaduto a Terni dove un uomo di 71 anni si è sottoposto al tampone sabato 6 giugno dopo essere entrato in ospedale come visitatore. Domenica 7 giugno è emerso dal test che era stato contagiato dal Coronavirus. Di conseguenza i sanitari hanno cercato in ogni modo di contattarlo, ma senza alcun risultato. Il cellulare, infatti, era sempre staccato. E così sono stati avvisati i carabinieri che, dopo un paio di tentativi, l'hanno raggiunto al telefonino. A quel punto l'uomo si è sottoposto all'isolamento domiciliare pur non avendo alcun sintomo della malattia. Si tratta del primo caso positivo in Umbria dopo 11 giorni.