Anche in Umbria la scuola scende in piazza: sabato pomeriggio, a Perugia, docenti e genitori hanno dato vita a una manifestazione apartitica per chiedere a gran voce regole certe, soldi e docenti in maniera tale da poter ripartire in sicurezza, e soprattutto in presenza, a settembre. Il timore è che non si riesca ad arrivare preparati all’apertura del nuovo anno scolastico visto che, a oggi, è tutto ancora da decidere anche se molto stanno facendo i dirigenti di istituto, di loro iniziativa, per cercare di anticipare i tempi. A Terni, invece, in piazza della Repubblica Cobas e Cesp hanno dato vita a un presidio che è servito a raccogliere, in appena due ore, oltre cinquanta firme per la riapertura delle scuole a settembre. Le organizzazioni sindacali - Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gialda che domani scenderanno in strada per protestare - fanno presente che al momento è caos. I finanziamenti messi a disposizione sinora sono meno di un terzo di quelli necessari, almeno 50 milioni per l’Umbria tra gli interventi di messa in sicurezza e quelli indispensabili per mantenere il distanziamento sociale che l’emergenza Covid richiede. Lunedì dalle 11 alle 12 a Perugia la manifestazione si concentrerà in Piazza della Repubblica.

