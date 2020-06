I parlamentari umbri pronti a fare fronte comune sulla richiesta di Confindustria di estendere all’Umbria la fiscalità agevolata prevista per il Sud Italia dal decreto Rilancio. Forze politiche ed economiche insieme per aiutare l’Umbria a crescere. Anche l’Associazione delle piccole e medie imprese della regione si unisce all’appello del presidente, Antonio Alunni: “Interventi di questo tipo non possono che essere utili alle aziende del territorio, adesso più che mai in difficoltà”, evidenzia Mauro Orsini, al vertice dell’Apmi dell’Umbria. I parlamentari umbri si sono già mobilitati. Il deputato azzurro Raffaele Nevi spiega, anzi, di aver anticipato sui tempi la stessa richiesta di Confindustria. Forza Italia segnalerà questa proposta al Governo come quella tra le più importanti. Lo farà anche Italia Viva con il senatore Leonardo Grimani che evidenzia come lui stesso rinnoverà a tutti i parlamentari umbri l’invito a fare squadra per incassare un risultato di vitale importanza per un’economia, come quella dell’Umbria ma anche di Marche e Lazio, stremata anche dal terremoto. Anche i 5 stelle, con i parlamentari Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini, hanno presentato analogo emendamento così pure il gruppo di Fratelli d’Italia, come evidenzia il deputato umbro Emanuele Prisco oltre che la Lega, come già da ieri annunciato dal senatore Luca Briziarelli e il Partito democratico.

