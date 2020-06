Il 30% delle agenzie di viaggio dell’Umbria rischia di chiudere tra fatturati azzerati e anticipi perduti. Oltre sessanta gli operatori che ieri, da tutta la regione, hanno raggiunto la Capitale per manifestare e sollecitare un’azione del Governo. In piazza del Popolo, i trolley chiusi sono diventati il simbolo di un comparto dell’economia che non riesce a ripartire. “Abbiamo perso un anno di lavoro e non riusciamo ad andare avanti - spiega Maurizio Riccucci, referente dell’Associazione autonoma delle agenzie di viaggio dell’Umbria – Il virus, le cancellazioni dei viaggi, la cassa integrazione per i dipendenti, le informazioni poco chiare alle quali i vacanzieri dovranno sottostare stanno mettendo in ginocchio l’intero settore del turismo. Il nostro è un lavoro di programmazione e quest’anno la programmazione, che di solito viene fatta a febbraio, è completamente saltata. Senza un aiuto concreto da parte del Governo non so quanti di noi riusciranno a superare l’estate. Io credo che un 30% sia destinato a chiudere".