Estendere anche all’Umbria le agevolazioni fiscali per il Sud previste nel decreto Rilancio: è quanto chiede il presidente regionale di Confindustria, Antonio Alunni, che si rivolge ai parlamentari qui eletti per sostenere la proposta. Invito subito raccolto dalla Lega che annuncia di aver già presentato un emendamento. In ballo c’è una maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che, secondo il presidente Alunni, potrebbe avere un riflesso determinante sull’innovazione tecnologica del territorio. Le agevolazioni in questione sono attualmente previste per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e infine per la Sicilia.

