Eroina e hashish: arrestato un 43enne ternano.

Fermato al centro di Terni per un normale controllo, si è mostrato da subito troppo nervoso tanto da insospettire gli agenti della Polizia che lo hanno perquisito.

E’ finito così in manette il ternano di 43 anni, disoccupato e con precedenti per droga, trovato in possesso di due dosi di eroina e, nella successiva perquisizione domiciliare, di ulteriori 60 grammi di hashish oltre a 1.150 euro in contanti.

L’uomo è incappato nella fitta rete di controlli attuati dalla sezione antidroga della squadra Mobile per il ponte del 2 giugno.

Il servizio interforze è stato attuato dalla questura insieme ai carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, oltre alla polizia stradale e al reparto prevenzione crimine e alle unità cinofile.

Nella maggior parte delle situazioni, fanno sapere dalla questura, tutto si è svolto senza particolari criticità, “nonostante - si precisa - ci siano stati segnali di deriva comportamentale nel mondo giovanile, con interventi nei confronti di ragazzi anche minori che avevano fatto abuso di alcol”.

In tale contesto è stato sanzionato di 6.666 euro il titolare di un locale di via Roma per aver venduto bevande oltre l’orario di chiusura e di 400 euro per aver venduto bevande alcoliche a minori di 16 anni.