Coronavirus, Umbria chiede 20 milioni di rimborso allo Stato

di Alessandro Antonini

Venti milioni di euro di spese per l’emergenza Covid per cui l’Umbria chiederà il rimborso al governo. E’ la cifra quantificata ad oggi dal dipartimento di Protezione civile della Regione. Il direttore, Stefano Nodessi Proietti, spiega che “per quanto riguarda le spese sul fronte sanitario la cifra si aggira attorno ai 15 milioni di euro mentre per tutto quello che riguarda gli interventi di protezione civile siamo a cinque milioni”. Venti in tutto. E’ la lista della spesa che l’Umbria si appresta a presentare all’esecutivo di Giuseppe Conte. Sono i soldi spesi in proprio per far fronte all’emergenza e per cui Palazzo Donini chiede copertura da parte del governo. Mercoledì il tema sarà trattato in un incontro tra Stato e Regioni, dopo le polemiche sull'iindice Rt.