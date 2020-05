Rissa scoppiata al luna park, alla fine erano usciti fuori i coltelli ed erano rimasti feriti due giovani.

Venerdì 29 maggio 2020 il tribunale di Terni - giudice Massimo Zanetti - ha condannato ad un anno e quattro mesi un 24enne ternano, accusato di lesioni personali aggravate a due ragazzi dominicani. L'episodio era avvenuto il 27 dicembre del 2015, a vocabolo Staino, a Terni.

Nei pressi dell'autoscontro, un ragazzo italiano era stato affrontato da tre soggetti per motivazioni non chiare, e quindi aggredito a calci e pugni. Nel tentativo di aiutarlo, i due giovani sudamericani avevano riportare ferite da arma da taglio rispettivamente alle braccia (15 giorni di prognosi) ed alle gambe (10 giorni).

Sull'accaduto avevano indagato i carabinieri della Compagnia di Terni con ritrovamento dell'arma - un coltello lungo 19 centimetri - e conseguente denuncia a piede libero di tre persone, tutte di Terni.

Due di loro hanno patteggiato in passato mentre il giudizio è rimasto pendente fino a venerdì, con l'accoglimento di quanto chiesto dal pm Adalberto Andreani, per il 24enne che ora, prevedibilmente, impugnerà la sentenza in appello.

