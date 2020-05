Ex operaio morto nel crollo di un palazzo, la giustizia civile stabilisce risarcimenti per quasi 1 milione e 600 mila euro, gran parte dei quali ai familiari.

La decisione è stata assunta dal tribunale civile di Terni - giudice Tommaso Bellei - nell’ambito dell'annosa e quasi infinita vicenda legata al crollo dell’antico palazzo di Santa Monica, nel centro storico di Amelia, avvenuto il 28 giugno del 2008.

Quel giorno i solai vennero giù all'improvviso e sotto le macerie rimase il 61enne Gastone Chieruzzi, ex operaio delle acciaierie di Terni, sposato e padre di due figli.

Il processo penale legato al crollo dell'ex monastero di clausura delle suore Agostiniane aveva portato all'assoluzione delle quattro persone imputate. Ma la giustizia civile - anche sulla base delle perizie svolte in quel contesto - ha fatto il suo corso ed il tribunale di Terni ha condannato il Servizio Idrico Integrato e la Umbriadue Servizi Idrici Scarl, in solido, a pagare 1.584.280 euro in solido. Somme che verranno quasi intermanete liquidate - sanscisce il giudice - dalle assicurazioni delle due società.

Di questi, 343.600 euro andranno alla Nuova Immobiliare Santa Monica che, rappresentata dall'avvocato Gianni Scarpato di Napoli, è proprietaria di una parte del palazzo.

Il resto - 1.240.680 euro - agli eredi di Gastone Chieruzzi, assistiti dall'avvocato Attilio Biancifiori di Terni, per i danni materiali e morali subiti con la perdita dell'immobile di proprietà e soprattutto del proprio caro.

Proprio la famiglia Chieruzzi, nel corso degli anni - dodici ne sono trascorsi dal crollo - aveva chiesto a più riprese giustizia per quanto accaduto.

Se sul piano penale le cose non erano andate come gli stessi eredi avevano sperato, sul piano civile la conclusione è stata - se paragonabile - diversa. E proprio i contenuti di quella prima sentenza penale, però, avevano richiamato l'attenzione sulla necessità di fare accurati accertamenti sul sottosuolo. Perché, per alcuni dei periti che nel corso del tempo si sono interessati al caso, il crollo era dipeso proprio dalle infiltrazioni di acqua fognaria che avevano finito per inondare le fondamenta dell'edificio.

Da qui la condanna di Servizio Idrico Integrato e Umbriadue Scarl stabilita dal giudice Bellei e che certamente verrà impugnata in appello dalle parti soccombenti.