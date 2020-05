Ragazza scomparsa a Terni, c'è il lieto fine: è tornata a casa.

Mariam, o se preferite Miriam, come molti la conoscono col suo nome italianizzato, è la ventenne della quale non si avevano più notizie ormai da tre settimane, tanto che la mamma aveva lanciato un appello affinché qualcuno desse notizie per rintracciarla.

(Leggi l'appello della mamma)

La giovane, la cui famiglia è orginaria del Marocco, avendo 20 anni è ovviamente maggiorenne, e quindi anche con il diritto di allontanarsi volontariamente. Erano comunque scattate le ricerche perché la mamma non era più riuscita a rintracciarla, a parlare con lei al telefono al quale non rispondeva e alcuni testimoni, che l'avevano incrociata a Roma, dove si era diretta in treno, avevano raccontato di averla vista in difficoltà.

Da qui l'esigenza di sincerarsi delle sue condizioni, se insomma avesse bisogno di qualcosa, e magari convincerla a tornare a casa.

La mamma si era rivolta anche a Chi l'ha visto e, alla fine, le ricerche si erano circoscritte nella zona della stazione Termini.

Qui è stata rintracciata dai carabinieri i quali, col tatto e la professionalità necessari in questi casi, facendo leva sull'affetto mostrato nei suoi confronti dalla madre e sulla necessità di tranquillizzarla, l'hanno convinta a rientrare in treno a Terni. Dove è tornata per essere riabbracciata da chi le vuole bene.