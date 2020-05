“Gli eroi in corsia che tanto acclamavate sono diventati dei fantasmi”: così gli specializzandi dell’Umbria in una petizione online che hanno promesso per fare presente la loro situazione di disagio. In più, venerdì mattina alle 12.30, daranno vita a un sit-in di protesta al Santa Maria della Misericordia per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su quella che definiscono una vera e propria ingiustizia. La Regione Umbria ha, infatti, concesso il bonus Covid-19 a tutti gli operatori sanitari, compresi quelli che non hanno lavorato in reparti Covid e gli amministrativi che hanno lavorato in smart working. Ma a loro niente, neanche uno stop delle tasse universitarie.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di venerdì 29 maggio