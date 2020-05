Umbria, truffe online: 196 casi denunciati alla polizia postale

Sono state 196 le truffe online denunciate alla polizia postale dall’inizio dell’anno, 236 le frodi informatiche. “Numeri che potevano essere ben più rilevanti se non si fosse fatto un capillare lavoro di prevenzione oltre a un continuo monitoraggio - spiega la dirigente della polizia postale dell’Umbria, Michela Sambuchi - L’emergenza sanitaria, infatti, ha fatto sì che molte persone trascorressero più tempo in casa e che si venissero a creare delle esigenze tali, dovute per esempio alla mancanza di disinfettante per le mani o di mascherine, che avrebbero potuto facilmente creare grandi problemi. Una sorta di controllo virtuale del territorio che siamo riusciti ad effettuare - continua la dottoressa Sambuchi - ha permesso di evidenziare numerosi tentativi di attacco che però non sono andati a buon fine”.

