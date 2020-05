Quattro condanne per spaccio di droga ed estorsione, alla base di tutto il coraggio e l'amore di una madre ternana, oggi 68enne, nei confronti del proprio figlio finito sull'orlo del baratro.

Il tribunale di Terni - collegio presieduto da Rosanna Ianniello e composto dai giudici Dorita Fratini e Chiara Mastracchio - ha condannato il 29enne macedone B.D. a sette anni e sei mesi di reclusione e 35 mila euro di multa, il 33enne albanese A.N. e la 48enne ternana M.P. a sette anni di reclusione e 30 mila euro di multa ciascuno e il 43enne ternano T.C. a tre anni e quattro mesi oltre a 1.500 euro di multa.

I quattro, con responsabilità e contestazioni diverse, erano tutti finiti alla sbarra per spaccio di stupefacenti ed estorsione a seguito dell'indagine conclusa nel 2016 dalla sezione antidroga della squadra Mobile di Terni.

Una sentenza complessivamente in linea con quanto chiesto in aula dal pubblico ministero, Giulia Bisello, e che le difese - fra loro gli avvocati Massimo Proietti, Daniele Biancifiori ed Erika Brunori - impugneranno in appello per ottenerne una revisione sostanziale in favore dei propri assistiti.

La “mamma coraggio”, parte civile attraverso l'avvocato Renato Chiaranti, si è vista riconoscere una provvisionale di 10 mila euro, oltre a quanto dovrà essere stabilito in sede civile.

Il suo coraggio sta nell'aver compreso che qualcosa di grave stava accadendo al proprio figlio, al tempo dipendente dalla cocaina e oggi pienamente recuperato dopo mesi di permanenza alla Comunità Incontro di Molino Silla, nell'aver individuato e quindi denunciato chi gli vendeva la droga e che, soprattutto, lo aveva messo con le spalle al muro - e pesantemente minacciato - in ragione dei debiti contratti e in larga parte onorati dalla stessa donna.

Che alla fine, dopo essere stata costretta pure a vendere i pochi gioielli di cui disponeva, aveva dciso di dire basta. Per lei, per il figlio, per la sua famiglia che ha costruito e difeso con forza e coraggio.

