“Ripartirò il 2 giugno più forte di prima”. Simone Ciccotti, una stella Michelin, ha deciso di non riaprire subito la sua Antica Osteria di San Lorenzo, in piazza Danti, a Perugia. “In questo momento non ci sono le condizioni per ripartire, il mio è un ristorante inserito nella guida Michelin, che lavora molto sul turista che arriva a Perugia e vuole godere di una cena gourmet curata in ogni dettaglio, non avrebbe senso riaprire in questo momento che i confini regionali sono ancora chiusi”, spiega Simone Ciccotti. Intanto, però, i piatti gourmet dello chef stellato possono essere gustati attraverso il take-away che propone panini d’autore, tanto sushi e pizza giourmet. L’Antica Osteria di San Lorenzo, inoltre, sta andando forte con i dining bond. “Io sono stato tra i primi a sperimentarli perché ho seguito l’esempio di New York e Miami dove la situazione è peggiore della nostra e i dining bond vengono molto utilizzati sia per i ristoranti che per gli alberghi. Anche da me stanno funzionando molto bene - evidenzia lo chef Ciccotti - ne ho già venduti circa 150, ognuno vale una cena per due persone, sette portate degustazione e vino incluso per 50 euro. Per il cliente è un affare perché nel nostro ristorante 25 euro è il prezzo di un primo piatto, per noi avere liquidità rappresenta una grande boccata d’ossigeno che ci permette di far fronte alle spese vive di questo periodo, dalle bollette ai rifornimenti”. In pratica i clienti acquistano un ticket, un voucher che gli permetterà di godere, a partire dal 2 giugno in una data a sua scelta, ovviamente su prenotazione, di una cena per due persone a un prezzo d’eccezione considerando l’alta categoria del ristorante.