Due auto in fiamme a distanza di dieci minuti l’una dall’altra. Si tratta di una Citroen Ds3 e di un fuoristrada.

E’ accaduto poco dopo le due della notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2020 a Terni e le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

A Rocca San Zenone, vicino al cimitero, ha preso fuoco la prima auto. E i vigili del fuoco non hanno accertato alcun elemento che possa far propendere per l’ipotesi del dolo. Stesso copione in via Varese, al quartiere San Giovanni, dove, al di là della segnalazione di un passante ancora da confermare, sembra prevalere la causa de guasto improvviso.

Resta la singolare coincideneza tra i due incendi in un così breve lasso di tempo, ma anche questo, secondo gli inquirenti, può capitare. Nel corso delle prossime ore saranno sentiti i proprietari delle due vetture, ma al momento non sono state trovate tracce di innesco che possano fare pensare a due incendi dolosi.

Ingenti i danni ai due veicoli che sono andati a fuoco.

