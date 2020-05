Lavori sul raccordo Perugia-Bettolle, chiude lo svincolo di San Faustino

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove è previsto il rifacimento del piano viabile tra Ponte San Giovanni e Magione per un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Da domani saranno interessate le rampe dello svincolo di San Faustino (km 52,950). Per consentire gli interventi, lo svincolo sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Bettolle.

In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Prepo (sia in ingresso che in uscita) oppure l’uscita dello svincolo di Madonna Alta. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 29 maggio. Allo stesso tempo proseguono le attività a Ponte San Giovanni, dove è chiusa la rampa di immissione sul raccordo in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Roma (E45). In alternativa è possibile proseguire in direzione Cesena e utilizzare lo svincolo di Ponte San Giovanni per invertire la marcia. Il completamento di questa fase è previsto entro la fine del mese di maggio. I lavori riguardano la rimozione totale della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione sottostante fino a circa 60 cm di profondità e il rifacimento ex novo del piano viabile. L’avvio dei lavori, inizialmente previsto per l’estate, è stato anticipato in accordo con gli Enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid. Inoltre, per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi 24 ore su 24 e organizzati in più fasi successive. L’ultimazione degli interventi è prevista a settembre.