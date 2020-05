Gianfranco Vissani a Baschi non riapre. “Al momento non ci sono le condizioni - evidenzia il maestro - chi lo paga il personale?” . Casa Vissani conta diciotto dipendenti, attualmente in cassa integrazione, che nei periodi più movimentati potevano salire anche a ventisei. “In questo momento non sarei assolutamente in grado di riassorbire queste forze - spiega il maestro - la gente ha ancora paura ad uscire, anche una volta che saranno riaperti i confini tra regioni dubito che, almeno in una prima fase, potremmo avere un grande movimento”. Ma non è solo questo. Vissani se la prende con il Governo e con la task force di esperti che a lui sembra molto lontana dai problemi della gente. “Mantenere le distanze imposte in cucina è impossibile - evidenzia - la complessità dei piatti che vengono preparati nel mio ristorante a volte richiede la presenza di quattro cuochi contemporaneamente. Come possono collaborare mantenendo le distanze? Quale immagine può dare un cameriere o un sommelier che si presenta in sala con la mascherina? Io lo spazio ce l’ho ma come fanno i ristoranti nei centri storici delle grandi città?”. Il maestro si fa portavoce del malcontento di un’intera categoria.