Coronavirus in Umbria, prove di ripartenza dopo il lockdown per il mercato immobiliare a Perugia. “Il Listino della Borsa Immobiliare della Camera di Commercio è bloccato al 31 marzo, quindi al momento è complicato fare un’analisi dei prezzi - spiega Fabio Dominici, presidente per l’Umbria di Fimaa Confcommercio, la Federazione italiana mediatori agenti immobiliari - possiamo, invece, effettuare un’analisi dei movimenti rilevati a partire dal 4 maggio e tenendo presente il fatto che, fino a qualche giorno fa, era possibile effettuare soltanto visite virtuali”. Ora il mercato è ripreso ma il Covid lo ha in qualche modo modificato. A causa del lockdown tra smart working e lezioni online dei figli, le esigenze abitative delle famiglie si sono modificate, è stata rivalutata l’importanza e la funzionalità della casa. “Registriamo un ritorno ad immobili stile anni Settanta e Ottanta: 100-120 metri quadrati di superficie, almeno tre camere, indispensabile la presenza di un appezzamento di terra o un giardino, al limite può andare bene anche un terrazzo purché si tratti di uno spazio all’aperto - evidenzia Dominici - Questo fa sì che la ricerca si sposti verso zone periferiche della città”.