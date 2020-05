Traffico di droga, giovane trovato in possesso di marijuana e hashish arrestato dai militari del Gruppo di Terni della Guardia di finanza.

Le manette sono scattate nella notte fra martedì 19 e mercoledì 20 maggio 2020 quando gli uomini coordinati dal capitano Francesco Esposito hanno concetrato la propria attenzione su un 22enne originario del Gambia, allontanatosi da via Braccini lasciando a terra uno zaino con dentro circa 260 grammi di marijuana.

Gli uomimi delle fiamme gialle hanno così atteso che tornasse a recuperare lo zaino ed infatti, poco dopo, il ragazzo si è rifatto vivo. I militari lo hanno seguito e poi bloccato all'interno di un appartamento della stessa zona, da cui un altro soggetto è riuscito invece a fuggire.

Nell'abitazione sono stati trovati altri 500 grammi di droga fra marijuana e hashish e così per il 22enne - in Italia da circa 4 anni come richiedente asilo - è scattato l'arresto in flagrante.

Il tribunale di Terni (giudice Biancamaria Bertan) lo ha convalidato, applicando nei confronti del 22enne, difeso dall'avvocato Francesco Montalbano Caracci, l'obbligo di dimora a Terni con permanenza domiciliare dalle 20 alle 6 del mattino.