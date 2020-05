Umbria, controlli straordinari contro l’immigrazione clandestina, la prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati effettuati dagli agenti della questura di Perugia e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e il personale della polizia locale di Perugia. Al setaccio tutti gli appartamenti occupati abusivamente nel centro storico e in particolare nella zona di Corso Garibaldi. Tredici gli edifici controllati, identificate alcune personecon precedenti di polizia. Ulteriori verifiche sono in corso per individuare eventuali irregolarità. Il sindaco, Andrea Romizi e l’assessore alla sicurezza; Luca Merli, hanno commentato positivamente l’operazione: “Ringraziamo sentitamente gli uomini della questura e della polizia locale per l’impegno che, ancora una volta, hanno messo nella lotta all’illegalità. Un’altra significativa azione che ha visto insieme le forze dell’ordine per rendere la nostra città più sicura e vivibile.”