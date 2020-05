Autostrada del sole Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia situato in corrispondenza del km 432+724, sarà chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto, in provincia di Terni, sia verso Roma sia verso Firenze, nelle tre notti consecutive di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2020, dalle 22 alle 6 del mattimo seguente.

"Inoltre - fa sapere Autostrade per l'Italia -per limitare i disagi lungo la viabilità ordinaria tra Fabro e Orvieto e con lo scopo di individuare percorsi alternativi più idonei per i mezzi pesanti, in accordo con le autorità locali, nelle stesse notti e con gli stessi orari per i mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 t le uscite obbligatorie saranno anticipate rispettivamente a Valdichiana in direzione di Roma e a Orte in direzione Firenze".

Percorsi alternativi consigliati:

- Per i veicoli leggeri: da Firenze verso Roma dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle e percorrere la SP Umbro Casentinese con rientro, sulla A1, alla stazione autostradale di Orvieto. Percorso inverso per gli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze.

- Per i veicoli con massa complessiva a superiore a 3,5 t: da Firenze verso Roma dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, percorrere il Raccordo 40 Valdichiana-Perugia, la E45 Perugia-Terni e la SS675 Terni-Orte per raggiungere la stazione di Orte, da dove si potrà rientrare sulla A1 e proseguire verso Roma. Percorso inverso da Roma verso Firenze.

Nelle stesse notti, con orario 21,00-6,00, saranno chiuse le aree di servizio Montepulciano ovest, tra Valdichiana e Chiusi Chianciano, e Fabro ovest tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma.