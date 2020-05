Coronavirus, altri 156 morti in Italia nelle ultime 24 ore, calano i positivi

Emergenza Coronavirus, arriva il bollettino medico di oggi giovedì 21 maggio.

In Italia si registrano altre 156 persone sono morte con il totale che è arrivato a 32.486. Ieri il dato era di 161. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile. Per il terzo giorno consecutivo resta sostanzialmente invariato il numero di vittime giornaliere, cinque in meno rispetto a ieri, di cui 65 in Lombardia (stesso dato di 24 ore) e 24 in Piemonte (in calo).

Con circa 4500 tamponi in più effettuati in calo il numero di positivi in più, 642 contro i 665 di ieri, a fronte di un discreto aumento di test. Aumentano i contagiati in Lombardia (da 294 a 316) ma con tremila tamponi in più. Scende il dato del Piemonte: da 158 a 105 positivi in più. Salgono a tredici oggi le regioni con meno di dieci casi positivi in più, zero contagiati in Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano. Calano i casi nel Lazio ma oggi si registrano 15 morti: non accadeva dal 4 maggio. Leggermente più basso il numero di guariti (2.278) ma continua a calare la quantità di persone attualmente positive in Italia che ora sono 60.960, con una diminuzione di 1.792 unità. Sono 640 i malati in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri, e 9.269 i ricoverati con sintomi, 355 in meno.

Zero morti oggi in Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Trento, Puglia.