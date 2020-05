Coronavirus, cantiere del mercato coperto bloccato per le norme sugli spostamenti

Norme anti Covid troppo stringenti, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime. Alcuni dei principali cantieri del comune di Perugia sono ancora fermi, nonostante il via libera all’edilizia sia arrivato il 4 maggio. Lo stallo principale si registra nell’opera strategica per il rilancio economico della città: il mercato coperto. “Stiamo ancora aspettando il via libera per il trasferimento delle ditte, che sono di fuori Umbria. Ci sono norme da rispettare per il passaggio dei lavoratori da regione e regionale e ogni territorio ha regole diverse”, conferma l’assessore comunale all’urbanistica, Margherita Scoccia. In particolare le tre aziende che lavorano alla ristrutturazione del complesso del Pincetto sono di Potenza, Forlì e San Severino Marche. “E’ prevista la quarantena per 14 giorni e come uffici”, fa sapere Marco Eugeni, l’ingegnere del Comune che si occupa del progetto “stiamo facendo di tutto per far ripartire il cantiere ma il lock-up (la ripresa, ndr) è di gran lunga più complicato del lockdown. Il problema principale è quello dello spostamento tra regioni ma c’è anche la difficoltà nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale”. Sono da completare lucernario e interni. La riqualificazione dell'immobile doveva essere ultimata a gennaio 2018. L’ultimo annuncio era per lo scorso aprile. E' stata aggiudicata anche la gestione. Ma poi c’è stato il Coronavirus. E ora la mancata riapertura. Un altro intoppo sui lavori edili è legato al mancato approvvigionamento delle materie prime. Molte aziende rimaste inattive hanno finito le scorte e per ritornare a regime hanno bisogno di settimane, in certi casi anche di mesi. E’ una delle criticità riscontrate nel cantiere dell’ex tabacchificio. Anche questo ha difficoltà nella ripartenza . Hanno ripreso invece i lavori al Turreno, in piazza Danti: anche in questo caso l’impresa è di fuori regione “ma hanno trovato una soluzione con la regione di provenienza”, spiega Scoccia. Che fa il punto anche sulle altre opere. “Per il piano di riqualificazione di Fontivegge (bando periferie) siamo in fase affidamento dei lavori, e qui non dovremmo avere problemi visto che le imprese sono quasi tutte locali”, informa l’assessore.

Il cantiere delle scale mobili di via Pellini sta già lavorando. Quello di San Francesco al Prato è in fase di collaudo. A Ponte San Giovanni, dove sorgeranno i nuovi uffici comunali decentrati, i lavori stanno ripartendo. Qualcosa si muove, ma restano fuori i pezzi da novanta dei cantieri comunali.