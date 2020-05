Coronavirus in Umbria, partenza soft dopo il lockdown: il 30% delle attività resta chiuso

Un avvio complicato con un buon 30% delle imprese che ha deciso di rimanere chiuso. A fare un primissimo bilancio della situazione è Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. “La ripartenza è servita a dare speranza - spiega - ma se è vero che tra gli operatori c’è molto entusiasmo è altrettanto evidente che le difficoltà sono molte a cominciare da un condizionamento difficile da rimuovere dopo un così lungo lockdown. In più alcuni esercizi commerciali non hanno avuto il tempo materiale di potersi preparare visto che il Dpcm è stato firmato domenica pomeriggio e qualcuno ha voluto aspettare l’ufficialità per non sbagliare e spendere soldi invano. Non abbiamo ancora statistiche ufficiali ma da una prima ricognizione ritengono che un 30% almeno delle attività sia rimasto chiuso”. Per il presidente Mencaroni molti negozi, anche in centro, hanno avuto una partenza soft peraltro prevedibile.