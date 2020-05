Coronavirus in Umbria, nella fase 2 ci si dovrà abituare alla sanificazione continua di negozi, fabbriche e palestre ma anche alberghi e ristoranti. Ma come funziona e, soprattutto, quali sono i costi che imprenditori e commercianti devono sostenere? “Il processo di sanificazione può avvenire tramite nebulizzazione di prodotti specifici quali alcol etilico al 70%, perossido di idrogeno allo 0.5% e ipoclorito di sodio, allo 0.1% oppure attraverso l’ozono che però, almeno fino a questo momento, non è testato per il Covid”: a parlare è Stefano Torzoni, titolare della ditta Il Capricorno di Nocera Umbra. Nata dieci anni fa come impresa di pulizie e manutenzione diretta soprattutto verso la grande distribuzione, l’azienda nocerina con l’esplodere della pandemia si è dotata di attrezzature marcate Ce e prodotti registrati al Ministero della salute che le hanno permesso di non rimanere mai ferma. I costi? Il prezzo varia a seconda della superficie del locale. “Noi abbiamo grande senso di responsabilità e solidarietà nei confronti di attività commerciali che stanno risentendo di questa emergenza - spiega Stefano Torzoni - Il servizio costa un euro al mq per un minimo curabile di 50 mq. Per superfici molto estese scendiamo a 0.60 centesimi al mq”.