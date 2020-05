Il Coronavirus a Terni fa posticipare anche le comunioni e le cresime.

I circa 300 bambini che avrebbero dovuto fare la prima comunione e i 200 ragazzi che dovevano ricevere il sacramento della cresima dovranno aspettare, con ogni probabilità, fino all'autunno 2020.

“Vista la situazione attuale - dice don Angelo D'andrea, parroco del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Campomicciolo e amministratore parrocchiale di Santa Maria Annunziata e San Brizio a Papigno - le prime comunioni, da noi 26 in tutto, sono state posticipate. Quasi sicuramente a settembre o ottobre. Bisognerà vedere come andrà la Fase 2 di emergenza sanitaria nelle prossime settimane e mesi. Magari si potrebbe pensare di fare le prime comunioni organizzando piccolo gruppetti, rispettando sempre i protocolli. La mia è una chiesa molto grande e di 350 posti che potevano essere utilizzati prima ora con le distanze di sicurezza possiamo ospitare 130 fedeli. Comunque è tutto da valutare”.

Padre Damiano Frunza, frate conventuale e parroco della chiesa di San Giuseppe Lavoratore, a Cospea, è sulla stessa lunghezza d’onda.

“Tutto è ancora da definire - spiega - ma credo che l’ipotesi settembre-ottobre sia la più concreta. Occorrerà ovviamente valutare l’andiamento dei contagi, quindi le relative indicazioni che ci arriveranno, ma se le cose non cambieranno possiamo ipotizzare di dividere bambini e ragazzi in piccoli gruppi, spalmando la cerimonia in più di una celebrazione. Anche per i familiari che potranno partecipare, se occorrerò mantenere la distanza sociale servirà, probabilmente, un numero massimo di persone per ogni ragazzo”.

Anche don Roberto Cherubini, parroco di Santa Croce, avrebbe dovuto celebrare le prime comunioni proprio in questi giorni, ma è stato tutto rimandato. “Al momento – spiega – non ho pensato ad una soluzione perché la mia chiesa piccolina e infatti spesso prima comunione e cresima le celebravamo insieme quelli del Duomo. Ora siamo concentrati sull'emergenza sanitaria e cerchiamo di aiutare chi ne ha bisogno. Insieme al pastore Pawel Gajewski abbiamo costituito una squadra di volontari composta da persone di provenienza e religione diversa. Un segno di unità e collaborazione che vuole dire alla città che uniti si vincono le sfide”.

