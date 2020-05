Guanti e mascherine abbandonati in terra, anche a Terni esplode il problema.

"Si rischia una multa quando non si raccolgono gli escrementi dei propri cani mentre si lasciano impunemente a terra mascherine e guanti usati".

La segnalazione arriva da Gabriella Naselli, volontaria della Banca del Tempo.

"In via del Raggio Vecchio, ma anche in molte altre zone della città è fin troppo facile imbattersi in questi rifiuti particolari, spesso abbandonati in mezzo all'erba dove possono giocare i bambini. Ci vorrebbe un po' di attenzione e senso di responsabilità in più, considerati i pericoli legati a questi dispositivi e ai conseguenti rischi di contagio".

"Le regole prevedono che siano gettati in una busta nei contenitori della raccolta differenziata. Ma non sarebbe male realizzare, fuori dai negozi o lungo le vie, dei contenitori dedicati a questi particolari rifiutiin modo tale da non lasciare alibi a chi - conclude - getta lungo le strade guanti e mascherine dopo averli indossati".