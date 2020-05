Il "mare di Terni" - il parco Chico Mendes, nella zona di Maratta - si prepara alla stagione estiva ed è pronto alla riapertura, nel rispetto delle prescrizioni che arriveranno da Inail e istituzioni.

In media, durante i mesi di giugno, luglio ed agosto, almeno fino allo scorso anno, erano tra i 500 e i 600 gli ingressi giornalieri, con picchi ovviamente nei fine settimana.

Dati importanti che in molti si chiedono se in questa particolare stagione di emergenza sanitaria potranno essere confermati. Ma c'è anche chi guarda al futuro e poco distante dal parco si sta lavorando alla realizzazione di quattro campi da paddle.

“La nostra idea - spiega Stefano Bolletta, uno dei soci del Chico Mendes, di cui fu tra i fondatori - è quella di aprire il parco di Maratta rispettando le linee guida fornite dall'Inail, ma al momento non sono ancora definite del tutto. Sappiamo che gli ombrelloni dovrebbero essere collocati ad una distanza di quattro metri e mezzo l'uno dall'altro. Per quanto riguarda le piscine è un argomento ancora in discussione. Certo è che i tempi sono ristretti e abbiamo bisogno di sapere in tempi brevi come muoverci e i lavori da fare. La nostra è una struttura in cui lavoravano 25 persone e dunque dobbiamo fare anche dei conti per assicurare loro lo stipendio. La situazione è in evoluzione e stiamo lavorando per capire come riaprire, quando e se i clienti dovranno prenotare prima di venire magari attraverso una app”.

Intanto il ristorante Pantarei all'interno del parco assicura che riaprirà con le dovute misure di sicurezza.

C'è anche chi pensa a costruire e al futuro, come il presidente del circolo Happy paddle, Enrico Pernini, che a pochi passi dal parco Chico Mendes ha deciso di realizzare quattro campi da paddlenell'area di proprietà della Fae Immobiliare.

“Il momento è difficile - ammette Pernini - ma è giusto guardare al futuro. Abbiamo deciso di costruire questi campi di paddle perché a Terni non sono molte le strutture dove praticare questo sport. A giugno speriamo che i campi siano pronti. Realizzeremo spogliatoi e docce all'aperto. Siamo convinti che anche questo è un modo per guardare al futuro e un punto di inizio per la ripartenza anche del settore sportivo”.

Anche Mario Quintili, del ristorante Fiori e sapori, vicino a dove verranno realizzati i campi da paddle, si sta organizzando per studiare come collocare i tavolini all'interno e all'esterno rispettando le misure di sicurezza imposte dalle linee guida previste dal documento dell’Inail.

“Stiamo lavorando - spiega Quintili - per poter riaprire in tutta sicurezza sia per noi che per i nostri clienti. Al momento stiamo effettuando le modifiche che ci permetteranno di riaprire da lunedì”. La ripartenza, ormai, è dietro l’angolo.

