Con le riaperture tornano i lavori sulla Perugia-Bettolle. Da lunedì 18 maggio saranno avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo autostradale per un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Gli interventi vanno da Ponte San Giovanni a Magione. L’avvio dei lavori è stato anticipato in accordo con gli enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid. I cantieri saranno operativi 24 ore su 24 e saranno organizzati in più fasi successive. L’ultimazione degli interventi è prevista a settembre. La prima fase interesserà la rampa di immissione sul raccordo in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Roma (E45), a Ponte San Giovanni. In alternativa sarà possibile proseguire in direzione Cesena e utilizzare lo svincolo di Ponte San Giovanni per invertire la marcia. Il completamento di questa fase è previsto entro la fine del mese di maggio. Da lunedì tornano i cantieri anche sul “Genna”, tra Madonna Alta e Ferro di Cavallo. Anche in questo caso l’avvio del cantiere è stato anticipato in considerazione del calo del traffico per l’emergenza Covid. Sarà chiusa l’uscita di Madonna Alta e l’ingresso di Ferro di Cavallo in direzione Bettolle/Firenze. L’ultimazione dei lavori è p