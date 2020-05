Perugia riparte dal centro storico, inteso come punto di riferimento di una rinnovata vita cittadina, con nuove funzioni capaci di attrarre interessi economici, sociali e culturali. E lo fa con tre video dal titolo “Al centro di Nuovo”, realizzati da Perusia Futura, associazione di commercianti, artigiani e cittadini dell’acropoli con il patrocinio del Comune di Perugia, e presentati ieri mattina, in videoconferenza, da Palazzo dei Priori. Sono 52 gli esercenti presenti nei filmati in rappresentanza di tutti gli operatori.

Per il sindaco di Perugia, Andrea Romizi “i video si rivolgono prima di tutto ai perugini, e più in generale agli umbri, per poi allargare la platea. Occorre fare sempre meglio, cose nuove se vogliamo recuperare spazi importanti”. Restituire capacità attrattiva al centro significa, per Romizi, “rendere attrattivo anche ciò che vi gravita attorno”. Il sindaco ha anche annunciato l’attivazione di “un Tavolo di confronto con la città di Siena per integrare insieme le tradizione dei nostri territori. Spero che superata l’emergenza Covid si possa riprendere il passo”.