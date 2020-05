Terni riparte. La tanto attesa fase 2 arriverà lunedì 18 maggio anche per la maggior parte delle attività commerciali della città sulla linea delle scelte che il Comune ha messo nero su bianco come piano di rilancio di un enorme settore praticamente in ginocchio che abbraccia negozi, ristoranti, locali. La novità maggiore senza dubbio riguarda la viabilità: i parcheggi a strisce blu saranno gratuiti a partire dalle ore 17.30 nei giorni di giovedì e venerdì mentre sabato lo saranno per l’intera giornata. Un modo, come spiega il Comune, per incentivare gli acquisti soprattutto nel centro cittadino anche in linea con le altre direttive per il settore. Di fatto il piano prevede la possibilità di restare aperti un’ora in più rispetto all’orario fin qui adottato. Nulla cambia invece per la zona a traffico limitato che resta interdetta h 24. Aumentano anche le corse di bus e treni: proprio per quello che riguarda il trasporto ferroviario, da lunedì è prevista la riapertura della biglietteria con l’aggiunta, inoltre, di una coppia di treni in più sulla tratta Roma-Ancona.