Anziano automobilista muore travolto dalla propria auto che si sfrena.

E' successo nel primo pomeriggio di venerdì 15 maggio 2020 a Borgaria, piccola frazione alle porte di Narni, in provincia di Terni.

A perdere la vita è stato Nicola Schiaretta, schiacciato dalla sua Fiat Punto contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Amelia, guidati dal capitano Raffaele Maurizi, e i vigili del fuoco di Terni e di Amelia che hanno provveduto a rimuovere l’autovettura, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo.

Il 77enne si trovava in un’area agricola della zona di Borgaria, dove ci sono molti terreni adibiti all’agricoltura, per potare degli ulivi. Quando ha visto che la sua macchina, parcheggiata ai bordi del terreno in cui stava lavorando, si era sfrenata, si è precipitato verso il mezzo, per cercare di frenarlo, ma il tentativo è stato vano.

L’uomo non è riuscito a spostarsi, la macchina lo ha investito, schiacciandolo violentemente contro l'albero.