Una parrucchiera è stata scoperta dalla guardia di finanza mentre si stava recando al domicilio della propria clientela. L'ingombrante valigia che portava con sé ha attirato l’attenzione dei militari del Comando Provinciale di Perugia impegnati nei controlli predisposti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I finanzieri della tenenza di Città di Castello si sono soprattutto insospettiti dal fatto che la donna uscisse da un’abitazione con una valigia al seguito e hanno proceduto al controllo chiedendole di giustificare la sua presenza ed esibire l’eventuale autodichiarazione. La donna ha quindi mostrato tutta l’attrezzatura (asciugacapelli, forbici, pettini, piastra, lacca, ecc.) riposta all’interno della valigia per non essere individuata. A quel punto, resasi conto di essere stata scoperta, la parrucchiera ha subito ammesso le proprie responsabilità.

In questi casi, per i servizi di salone ed in generale per barbieri e parrucchieri, sono previste sanzioni economiche e la sospensione dell’attività per cinque giorni. Inoltre, l’Autorità competente per la violazione amministrativa può disporre ulteriori misure restrittive, una volta valutata la gravità della violazione.