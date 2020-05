Coronavirus in Umbria, dirsi sì in tempo di emergenza Covid. Irina e Michele si sono sposati giovedì 14 maggio. La cerimonia si è tenuta negli uffici comunali della nuova Monteluce, a Perugia, ma poi i due sposi hanno voluto godersi una passeggiata in abiti da cerimonia in Corso Vannucci. Mano nella mano, rigorosamente in mascherina (guanti tolti a fine cerimonia). Con loro, ma a debita distanza, anche i due testimoni di nozze. Gli sposi si concedono anche qualche gesto affettuoso e ci scappa anche un bacio ma con la mascherina ancora indosso. "Ormai è l'abitudine", dice una raggiante Irina. Poi via, verso casa. Il viaggio di nozze è rinviato a tempi migliori.