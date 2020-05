A Perugia la polizia locale chiamata dalla prefettura a intervenire per la sosta selvaggia. Auto lasciate dove capita e di intralcio alla circolazione stradale. Nove le multe elevate in pochi minuti dai vigili urbani nella mattina di giovedì 14 maggio tra Piazza Italia e Viale Indipendenza. Un problema, quello della sosta selvaggia, riesploso con la fine del lockdown. In questo momento di emergenza la comandante della polizia locale di Perugia, Nicoletta Caponi, ha adottato la linea soft ma già da lunedì, con la ripresa pressochè totale delle attività, i controlli verranno ripresi in tutta la città anche per scongiurare il perpetrarsi di certe cattive abitudini.