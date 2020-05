Coronavirus, in Umbria alberghi hanno perso 90 milioni in 4 mesi

“La nostra spada di Damocle è l’Inail. Noi, a livello nazionale, abbiamo chiesto di essere sollevati dalla responsabilità civile e penale di cui dovremmo rispondere un domani andando a riaprire se, anche rispettando tutte le procedure, un nostro dipendente dovesse ammalarsi”. Lo dice Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria, che aggiunge: “ Ovviamente chiediamo di essere controllati, ma se, appunto, pur essendo in regola poi qualcuno si ammala? Non possiamo risponderne noi e questo è il dramma delle strutture che andranno a riprire quando sarà possibile. Le aziende più strutturate sono molto preoccupate”.

Ma intanto come vi state organizzando?

“Posto che non abbiamo ancora linee guida ufficiali, qualcosa, un po’ per deduzione, un po’ perché alcune misure sono ritenute minime, lo stiamo facendo. Ovviamente ci stiamo attrezzando con sanificazione, gel disinfettanti, stazioni informative per spiegare ai clienti cosa fare e cosa no, stiame mettendo adesivi a terra per il distanziamento, stiamo cercando di capire questa cosa degli ascensori in cui sembra che si potrà entrare uno alla volta. Altrettanto ovviamente c’è il problema dello spazio: in quelli comuni andranno adottate le misure di distaziamento”.

Fino adesso quanto ha perso il settore?

“Su base regionale, a livello alberghiero, c’è una perdita di 90 milioni, invece sul territorio, ovvero aggiungendo anche il commercio si arriva fino a 300 milioni dal primo marzo al 30 giugno. Poi vediamo cosa succederà dopo”.

Ci sono alcune prenotazioni?

“C’è curiosità di sapere come è messa l’Umbria e l’Umbria è messa bene anche grazie alla comunicazione dei media nazionali. Ci cercano solo dall’Italia, il mercato estero è completamente bloccato. Ma ancora non ci sono prenotazioni, anche perché non abbiamo i tempi per la ripartenza della mobilità tra regioni. C’è solo la volontà a venire”.

Come portiamo turisti in Umbria?

“Dobbiamo creare un percorso definito per pacchetti di almeno una settimana, per vendere un prodotto unico e questo va costruito insieme. Già con lapartenza della campagna promozionale della Regione che partirà domenica sulle reti nazionali si capirà il sentiment nei confronti dell’Umbria. Questo amplifica la curiosità in chi inizia a pensare di organizzare le vacanze”.

Secondo lei c’è qualcuno che non ripartirà?

“Un 20% delle imprese umbre riaprirà a primavera del 2021 perché non possono sostenere costi così alti di organizzazione. Molte con situazioni critiche si rischia che falliscano del tutto perché non ci sono supporti statali né regionali, lo stesso bando Re-start prevede che basta una rata saltata per non essere ammessi”