Coronavirus in Umbria, a Narni, in provincia di Terni, si registra un nuovo caso di positività, con contagio avvenuto probabilmente all'ospedale Santa Maria del capoluogo.

Ad annunciarlo il sindaco, Francesco De Rebotti, giovedì 14 maggio 2020.

"Sono stato avvertito dal servizio sanitario - spiega il sindaco - di una cittadina, residente a Narni, risultata positiva al Covid 19. Il soggetto non è correlato ai casi precedenti e la fonte di contagio potrebbe essere avvenuta in ambito ospedaliero ternano in una delle visite a familiare convivente oggetto nel tempo si cinque tamponi, sempre negativi".

"Il soggetto era già stato sottoposto ed era uscito dal periodo di isolamento domiciliare fiduciario ed era stato oggetto già in precedenza di un tampone che era risultato negativo - prosegue De Rebotti -. Ora sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso la ricostruzione epidemiologica. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari".

Il totale dei casi presenti sul territorio narnese, di cui uno ancora in cura all'ospedale di Terni è di due positivi.

(Leggi della donna narnese morta all'ospedale di Terni)