Coronavirus, Anci: in Umbria Comuni in ginocchio, entrate giù del 40%

Entrate ridotte di quasi la metà, i Comuni sono sul lastrico. In tanti hanno difficoltà ad approntare il bilancio preventivo. Il lockdown ha messo in ginocchio gli enti locali.

“Stiamo al 40% in meno di incassi nei 92 comuni umbri. Questa è la stima , tra rinvii, sospensioni e cittadini che non pagano. Il dato è drammatico. Abbiamo scritto al premier Conte come Anci e sindaci delle grandi città”. Parola di Francesco De Rebotti, sindaco di Narni e presidente dell’Associazione comuni dell’Umbria.

Problemi anche con i buoni spesa: sono finiti i soldi. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, vede già una riduzione dell’incasso Tari di oltre sette milioni e ha avviato una verifica sui conti. A Terni il suo omologo Leonardo Latini annuncia: “Rischiamo un altro dissesto”.