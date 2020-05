Decreto rilancio, Conte: "Aiuti a famiglie e imprese, 25,6 miliardi per i lavoratori"

"Il dl Rilancio è di 55 miliardi, pari a due Manovre". Dopo le ore 20.30 lo dice il premier Conte in conferenza stampa aggiungendo: "Il governo ha lavorato sapendo che doveva intervenire il prima possibile. E' un testo articolato e complesso, la parola passerà ora al Parlamento per migliorarlo". "C'è una comunità di persone in grande sofferenza, questa è una manovra che può fronteggiare la crisi. Il vostro grido di allarme non c'è mai sfuggito", evidenzia.

"Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza delle difficoltà in cui si trova il Paese. Una manovra con delle prospettiva di ripresa economica e sociale. Abbiamo impiegato del tempo, ma non un minuto di più del necessario: ci siamo impegnati al massimo. Ci sono 25,6 miliardi a disposizione dei lavoratori", ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.