Coronavirus a Todi, parrucchiere pronto a riaprire: "Kit monouso"

“Stiamo aspettando l’ok per la riapertura. Anche oggi ho sentito la Cna ma mancano i protocolli Inail e così non possiamo”. Giovanni Rosati, parrucchiere a Todi da oltre 20 anni, si è però già preparato dotandosi di quello che sarà certamente necessario per la riaperture in sicurezza. “Abbiamo kit monouso per i clienti, kimono e sciugami, noi indosseremo guanti, mascherina ffp2 e visiera. Ci saranno percorsi dedicati per i nostri clienti, che verranno su appuntamento e divisori per mantenerli a distanza. Tra due giorni sanifichiamo il locale e abbiamo acquistato un macchinario che igienizza gli attrezzi dopo l’uso su ogni cliente”.