Coronavirus a Todi, Minciarelli abbigliamento:"Così pronti a sanificare gli abiti"

“Io ho anticipato i protocolli e mi sono dotato di strumenti per riaprire in tutta sicurezza”. Federico Minciarelli, titolare del negozio di abbigliamento “Minciarelli” di Todi, spiega di aver acquistato un ferro da stiro verticale con cui sanificare gli indumenti che verranno provati dai clienti. “Ho già fatto fare la sanificazione dei locali, ho acquistato guanti e mascherine per noi e per i clienti , a cui cui verrà presa la temperatura con un termoscanner. E poi, giornalmente faremo ulteriore sanificazione con prodotto a base di alcol”. Insomma, tutto pronto per ripartire per lo storico negozio tuderte, in tutta sicurezza.