Coronavirus in Umbria, Confcommercio: "Appesi ai protocolli"

“Siamo in lockdown da due mesi, perché i protocolli non si sono preparati prima? L’Umbria, come altre regioni con numeri bassi, è stata discriminata, perché deve riaprire più tardi rispetto a dove il Covid è stato più pesante? Noi critichiamo fortemente la tempistica adottata da governo e Inail. I protocolli andavano preparati per tempo, non si può arrivare a meno di una settimana dalle riaperture e ancora non sappiamo come dovremo farlo”. A prendere posizione è il presidente di Confcommercio, Giorgio Mencaroni che aggiunge: “Noi non vogliamo andare contro le regole, ma le regole per aprire mi devono essere date per tempo, non mi si può chiedere di aspettare in eterno perché qui le aziende altrimenti falliscono”. E sul ruolo della Regione Umbria e di ordinanze sul modello Calabria, Mencaroni dice: “La presidente Tesei, di concerto con noi delle associazioni datoriali e con il mondo sindacale ha scelto una strada di dialogo con il governo, però certo ci saremmo attesi una risposta più corretta da parte dell’esecutivo nei confronti di una regione direi virtuosa”. Rispetto ai protocolli arrivati fino adesso, quelli pubblicati ieri da Inail e Iss per ristoranti e bar, Mencaroni critica fortemente la distanza dei 4 metri e attacca: “Le decisioni le deve prendere il Governo, non i tecnici, e se ne deve assumere la piena responsabilità. Avvalorare quanto richiesto dal comitato tecnico per la ristorazione significherebbe non avere nessuna idea di quello che soffre il paese reale e le imprese, decine di migliaia di imprenditori che, anche senza queste previsioni folli, rischiano comunque di perdere tutto. Uno spazio di 4 metri quadrati ad utente è del tutto irrealistico e immotivato, tanto più nei tantissimi ristoranti umbri ubicati in locali storici, e quindi di ridotte dimensioni, che non hanno magari neppure la possibilità di spazi all’aperto”. E per quanto riguarda gli altri commercianti, i negozi di abbigliamento ad esempio, che ancora attendono di capire in che modo riaprire, dice: “Certo si stanno tutti preparando per quello che già conosciamo, quindi guanti, mascherine, distanziamento. Ma se poi ci vengono a dire, ad esempio, che per riaprire in sicurezza, il vestito provato da un cliente va isolato bisogna capire come: ad esempio c’è un armadio per sanificarlo in un certo lasso di tempo, ma è un’attrezzatura che ha un costo e va reperita. Ma ancora non lo sappiamo. E’ per questo che è indispensabile capire bene e prima possibile, come dobbiamo regolarci. Per tutte le categorie che ancora hanno le serrande abbassate, certo per alcuni sarà difficile più che per altri, ma in generale non è semplice. Servono certezze sulle regole da adottare. Gli impreditori già rischiano come i kamikaze, pensare di aprire senza i protocolli dell’Inail sarebbe comportarsi come un kamikaze”.