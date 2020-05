Fermo di alcune produzioni a fine maggio 2020 all'Ast di Terni.

I volumi produttivi del mese, infatti, saranno inferiori rispetto al budget, come annunciato dal management aziendale che lunedì 11 maggio 2020 ha incontrato le parti sociali.

In un comunicato l'Ast sostiene che la fase di ripartenza delle attività produttive di molte aziende, dopo l’interruzione per l’emergenza Codiv 19, è iniziata da poco.

“In questo contesto - si legge - molte filiere stanno riprendendo i lavori in modo non ancora continuo e regolare, per la necessità di adeguare i propri livelli produttivi alla domanda e alle nuove modalità di organizzazione del lavoro. Non fa eccezione la filiera dell’acciaio inossidabile”.

Di giorno in giorno vi sono aggiornamenti nel portafoglio ordini di Ast, in linea con le esigenze dei clienti di riprendere le attività, “riprogrammando o posticipando alcune forniture. La somma di questa riprogrammazione degli ordini previsti per il mese di maggio ha determinato uno scarico produttivo significativo per la seconda parte del mese in corso”.

I tagli previsti sono consistenti, rispetto alle previsioni.

Nel dettaglio, l’acciaio fuso, dovrebbe passare da 84 mila tonnellate, a 67 mila tonnellate, con chiusura del forno cc07 dal 23 maggio a martedì 3 giugno e del forno cc03, dal 25 maggio al 3 giugno. Sforbiciata al freddo, che attualmente marcia 21 turni, quindi con la quarta squadra. Le altre fermate previste sono la laminazione a caldo che ferma dal 27 maggio al 2 giugno, la laminazione a freddo, il centro di finitura e il tubificio nei quali alcuni impianti resteranno in marcia fino al 29 maggio, fermando solo dal 30 maggio al 2 giugno, e la divisione fucine che marcerà fino ad esaurimento dei lingotti.

Il personale impiegato amministrativo, salvo casi eccezionali, resteranno fuori dall’azienda dal 25 maggio al 3 giugno 2020.

