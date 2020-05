Coronavirus, in quattro cliniche private trattati i casi urgenti non Covid dell'ospedale

Non solo gli interventi con priorità a sessanta giorni. Le cliniche private umbre si occuperanno anche dei casi urgenti “non procrastinabili”.

Con la ripresa dell’attività non Covid del Santa Maria della Misericordia di Perugia, l’ospedale per acuti di riferimento regionale, sta stipulando contratti con i quattro principali istituti di cura privati del capoluogo. Nel dettaglio saranno trattati i “pazienti non Covid che necessitano di prestazioni di chirurgia non procrastinabili. Per quanto riguarda l’ambito chirurgico, con l’accordo in questione, “verranno prioritariamente assicurati gli interventi di natura oncologica o non oncologica ed in classe A o classe B non procrastinabile riferiti alle specialità extra Coronavirus. Sono stati assegnati i settori in base ai gradi di specializzazione delle singole strutture.

La clinica Lami e Villa Fiorita si occuperanno dell’ortopedia.

La Liotti avrà oculista, otorinolaringoiatria e chirurgia generale. A Porta Sole assegnati breast unit (oncologia), dermatologia, ginecologia e urologia. Le case di cura si impegnano a organizzare la degenza in spazi separati da quelli dedicati all’attività in convenzione.

Si prevede una remunerazione corrispondente alla tariffa ordinata ridotta del 20% “in ragione del fatto che il personale medico-chirurgo verrà messo a disposizione dall'azienda sanitaria e che si recherà ad operare presso la casa di cura dove è stata trasferita la casistica chirurgica, oltre che del costo di dispositivi e protesi messi a disposizione dall’azienda”. Risulta “attività svolta dall’azienda pubblica che ha trasferito l’attività presso la casa di cura”: pertanto, la tariffa sarà il riferimento per i conseguenti scambi economici con l’azienda Usl territorialmente competente. La casa di cura è tenuta ad erogare tutte le prestazioni necessarie per la diagnosi, cura ed il mantenimento del ricoverato, in tutte le sue accezioni, compresi gli accertamenti diagnostici ed eventuali prestazioni di alta tecnologia che si rendessero necessarie per il trattamento del paziente. Le cliniche dovranno fare i test sierologici e i tamponi al proprio personale, a spese proprie, e individuare una stanza di isolamento Covid per eventuali casi positivi, dove saranno distribuiti i dispositivi di protezione individuale. Fino a quando la Regione non dichiarerà terminata questa fase, sono sospese le norme relative all'incompatibilità del personale, sia quelle attinenti l'eventuale operatività del personale pubblico, “previa comunicazione alla propria amministrazione, presso le strutture private, sia quelle relative alla possibilità del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le strutture pubbliche”. L’accordo è stato condiviso ieri e la firma è attesa per oggi. La durata dei contratti è fino alla fine dell’emergenza. Ossia fino al 31 gennaio 2021, stando alla proroga annuncia nel decreto Rilancio.