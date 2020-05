Coronavirus in Umbria, sono ventotto le famiglie in difficoltà adottate dal quartiere e messe nelle condizioni, grazie alla solidarietà, di far fronte alle necessità del quotidiano. Acquisto di generi alimentari in primis ma anche medicinali, mascherine e altri prodotti di prima necessità. L’iniziativa dell’associazione Borgo Bello e Banca del Tempo ha permesso di raccogliere, in poco più di un mese, oltre 2.500 euro che sono stati distribuiti sotto forma di buoni. Il quartiere ha così permesso di farsi carico di una famiglia composta da 12 persone, due di 5 persone, tre famiglie di 4 persone, quattro di 2 persone e 18 persone singole. Tra queste, una ragazza egiziana che frequenta l’Università per Stranieri di Perugia e che si ritrova con la borsa di studio bloccata nel suo Paese dall’emergenza Covid. “Vivere in una comunità significa farsi carico dei bisogni e delle difficoltà di tutte e tutti i suoi componenti, insieme”, dice Antonietta Alonge che presiede l’associazione Borgo Bello.