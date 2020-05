Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 a Roma: gente in strada, nessun danno

Trema la terra a Roma. Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 5.05 di oggi, lunedì 11 maggio. La scossa, di magnitudo 3.3 ha avuto epicentro 5 km a sudovest di Fonte Nuova e 11 a nordest della Capitale. Dalle verifiche che stanno effettuando i vigili del fuoco, non risultano per fortuna al momento danni a persone o cose.

Per approfondire leggi anche:Scossa magnitudo 3.3 nelle Marche

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione distintamente in tutta Roma e in particolare nella zona nord est più vicina all'epicentro, e a Tivoli e Guidonia. Alcune persone sono scese in strada. Tante le chiamate ai servizi di emergenza da parte dei cittadini, molti sono stati svegliati di soprassalto dal sonno.