Coronavirus, per le riaperture differenziate decisivo un algoritmo su rischi e contagi

di Alessandro Antonini

Quali criteri per le riaperture dal 18 maggio? Non bastano i protocolli Inail. Sarà decisivo un algoritmo. Sono previste aperture differenziate in base a regioni e codici ateco con un indicatore di calcolo matematico che valuta i fattori epidemiologici e i dati regionali. L’Umbria ad oggi è a "rischio basso", in base al primo report epidemiologico del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul monitoraggio della fase 2. Non solo. Il 63% delle fasce di lavoratori è considerato a basso impatto contagio.Dalle analisi effettuate a livello regionale, (Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica sulla base dei dati della rilevazione Istat 2017), emerge che 42.094 imprese umbre, cioè il 63% del totale, sono a basso rischio, il 18,6% presentano un livello medio basso, l’11,5% medio-alto e il 6% alto.

Nelle imprese a basso rischio sono impiegate 142.658 persone, cioè il 61% del totale.

In quelle a rischio medio basso risultano 51.171 addetti (22%).

Per quanto riguarda invece il livello di aggregazione sociale, parametro che fornisce un’indicazione a proposito dell’affollamento, una impresa su due è in classe 1, cioè presenta un minimo livello di affollamento; il 33% è in classe 2, il 16,5% in classe 3 e solo l’1,3% in classe 4.

Nelle realtà comprese in classe 1 lavorano oltre 107 mila persone, 80 mila in quella 2, 41 mila in quella 3 e solo poco più di duemila in quella a più elevato rischio.

Per quanto riguarda il fronte epidemiologico “la valutazione del rischio”, è scritto nel report Iss inviato il 6 maggio, “evidenzia una bassa probabilità e un basso impatto portando a una classificazione settimanale del rischio bassa di una trasmissione non controllata e non gestibile di Sars-Cov-2 su base regionale”. L’unico indicatore fuori squadra è sulla capacità di diagnosi: tra l’inizio dei sintomi e il prelievo passano 12,5 giorni. La soglia massima è di cinque. Ma il dato è calcolato solo su due casi sintomatici, dunque “al momento non pienamente valutabile”.