Coronavirus in Umbria, il "paziente uno" della provincia di Terni - il 31enne di Montecastrilli guarito dopo circa 40 giorni (Leggi) - è pronto a mettersi a disposizione dei medici per donare il suo sangue, dal quale ricavare il plasma, qualora abbia ancora anticorpi in misura tale da poter guarire un contagiato.

Lo dichiara al Corriere dell'Umbria.

"Nessuno mi ha ancora chiamato – spiega il 31enne – ma posso dire tranquillamente che sono a disposizione per l’eventuale prelievo”.

Il giovane, come si ricorderà, aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus quando la percezione di quanto la pandemia si stesse diffondendo in tutto il territorio nazionale non era ancora chiara. Tornato a casa per il weekend, il 21 febbraio 2020, mentre stava frequentando un corso di formazione a Roma, il ragazzo aveva accusato un po’ di febbre ed aveva deciso di informare le autorità sanitarie dopo aver riflettuto sul fatto che il suo compagno di stanza era di Castiglione d’Adda, uno dei paesi divenuti per primi “zona rossa”, insieme a Codogno, nel Lodigiano.

Da lì il test e la scoperta della positività. Dopo di che la febbre era scomparsa praticamente subito, nell’arco di 3-4 giorni, grazie a un po’ di Tachipirina, e il giovane era rimasto in autoisolamento domiciliare.

“Stavo chiuso in camera – ha raccontato al Corriere – mia madre mi lasciava da mangiare fuori dalla porta e con i miei genitori non ho avuto più contatti. Infatti loro non si sono infettati”.

Tutto questo fino ai primi di aprile, quindi una quarantina di giorni dall’aver scoperto di aver contratto il virus, quando arrivò finalmente la bella notizia del doppio tampone negativo.

“Da qui giorni è passato più di un mese – dice ancora il 31enne – non so se e in che misura abbia ancora anticorpi del Covid, cioè se il mio plasma possa aver ancora una funzione terapeutica nei confronti di chi oggi è positivo. In ogni caso si può provare”.